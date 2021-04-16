Новые сотрудники появились в полиции Костанайской области

В департаменте полиции Костанайской области прошла встреча с выпускниками Учебного центра академии МВД РК имени Ш.Кабылбаева, сообщает пресс-служба ДП области.

33 молодых сотрудника пополнили ряды стражей порядка полиции региона.

Заместитель начальника ДП области Ардак Ынтыкбаев обращаясь к выпускникам довел основные задачи, поставленные главой государства и министром внутренних дел.

«Уважаемые выпускники, вы вступаете в ряды органов внутренних дел. Вам предстоит работа в подразделениях местной полицейской службы и административной полиции, основной задачей которых является обеспечение охраны общественной безопасности. Именно вам, приложив максимум усилий, предстоит реализовывать эти задачи», — сказал полковник полиции.

Также Ардак Ынтыкбаев обратил внимание, что ключевая роль в реформировании системы органов внутренних дел отведена участковым инспекторам полиции, что полиция должна быть в шаговой доступности и эффективно обеспечивать безопасность населения

«Министерством внутренних дел уже разрабатываются меры, в том числе законодательного характера по повышению статуса участковых, предполагается создание новой штатной структуры административной полиции, соответствующей реализации задач, поставленных в Послании. Поэтому вам необходимо к проводимым мероприятиям подойти более серьезно и с большей ответственностью выполнять возложенные на вас обязанности», — отметил Ардак Ынтыкбаев.

О соблюдении дисциплины и законности молодыми сотрудниками рассказал сотрудник инспекции по личному составу ДП области Даулетжан Касенов. Подполковник полиции отметил, что действия сотрудника не должны вызывать критику со стороны общества.

В этом году это первый выпуск Учебного центра.

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