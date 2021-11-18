Новые специалисты появились в Костанайской больнице

В Костанайской районной больнице в этом году серьезное пополнение кадров — на работу пришли 17 медработников. Причем, как отмечает руководство больницы, штат пополнился 10 врачами, часть которых приступили к работе в сельских амбулаториях. Помимо этого закрыли ставки, которые вакантными были по два-три года. Например, офтальмолога и отоларинголога.

Жанерке Мухатай всего месяц работает в Костанайской районной больнице. В день молодой врач-офтальмолог принимает до 30 человек. Но Жанерке не жалуется, говорит, что со школы мечтала стать врачом и долго шла к своей цели. Молодой врач приехала в Костанайскую область из Алматы, чтобы не только отработать грант, но и остаться здесь дальше, подчеркивает она.

«Когда мы поступали, был представитель Костанайской области, он нам предложил целевой грант по которому нам нужно отработать свой грант. Так получилось, что я составила список поликлиник, больниц, проехалась по ним, собеседования и эта больница показалась самая подходящей», — рассказала врач-офтальмолог Костанайской районной больницы Жанерке Мухатай.

Причем Жанерке Мухатай не единственный приехавший на работу в этом году в Костанайскую районную больницу врач. В этом году, как отмечает представитель медучреждения, пришло работать рекордное количество — 10 — это офтальмологи, уролог, отоларинголог, терапевты. Причем 5 врачей общей практики были отправлены в сельские амбулатории Костанайского района. К примеру, свои новые врачи появились в Садчиковке и Заречном.

«Мы уже три года ждали лора. У нас работала, но уехала, очень тяжело было совмещение. А окулист, был врач пенсионного возраста, мы ее уговаривали, как могли, пока ждали врача. Мы прям рады, что у нас появился лор и офтальмолог», — делится заместитель главного врача Костанайской районной больницы Айдана Буркитбаева.

Помимо этого на работу здесь приняли еще и 7 медицинских специалистов- это акушерки, медсестры и фельдшеры. Теперь вакантными в районе остаются 4 ставки врачей — это травматолог, психиатр, кардиолог, педиатр, а также еще два фельдшера и две медсестры. По словам заместителя главврача, возможно, эти ставки удастся закрыть уже в следующем году, потому что у них есть предварительные договоренности с выпускниками-медиками из Актобе. Свою положительную роль в этом сыграют и подъемные от государства, которые получают медики, приезжающие на работу в город — это 1, 5 млн тенге и по 2 млн тенге в село. Помимо этого всем новым врачам, у которых нет своей квартиры, больницы зачастую оплачивают арендную плату, а в селах дают беспроцентные кредиты на покупку своего дома.

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