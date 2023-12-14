Новые специальности появятся в костанайских колледжах

Сегодня в Костанайской области 33 колледжа, в которых обучаются 23 тысячи человек, и больше 80% получают знания бесплатно в рамках государственного заказа. В управлении образования отмечают, что больше всего мест выделено на подготовку специалистов для инженерных, обрабатывающих и строительных отраслей, на втором месте сфера образования.

В регионе началось строительство завода по производству автомобилей КИА, планируется открытие молочно-товарных ферм, и сухого порта. Для всех этих объектов нужны будут кадры, поэтому в колледжах готовы открывать новые специальности.

«К примеру, в прошлом году Казахстанским агротехническим колледжем получена лицензия по специальности «Ветеринария», Костанайским колледжем автомобильного транспорта с 2020 года ведется подготовка кадров для строящихся заводов ТОО «KamLit KZ» по 5 новым специальностям. Дополнительно колледжем в текущем году начата подготовка по новым специальностям «Автомобилестроение» и «Литейное производство». В планах – получение лицензий еще по двум рабочим специальностям: «Машинист дорожно-строительных машин», «Дорожный рабочий», — говорит руководитель управления образования акимата Костанайской области Айман Ибраева.

В Костанайском региональном университете провели анализ и выявили пять перспективных напревлений: горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, машиностроение, строительство и образование. Большой акцент в вузе уделяется именно на машиностроение. В этом году был подписан договор о сотрудничестве с Корейским университетом Донг-ый, в рамках меморандума наши студенты смогут получить профессию и работать на автозаводах. Также в университете развито и дуальное образование.

«На машиностроительных предприятиях области дуально работают и обучаются более 70 студентов- ТОО»СарыаркаАвтоПром» – 32, ТОО»KAMLIT KZ» – 39,» Ростсельмаш » – 2 студента.

Со следующего года внедряем практику дуального обучения на предприятиях для студентов 4 курса технических, педагогических и сельскохозяйственных специальностей. Обучаясь и проходя практику на предприятиях региона, студенты получают практические знания, а предприятия получают квалифицированных специалистов», — говорит ректор КРУ Сеитбек Куанышбаев.

Сеитбек Куанышбаев отмечает, что за последние три года в университете успешно развивается международное сотрудничество. Сегодня есть 8 программ двудипломного образования, когда студенты получают два документа — 1 Казахстанский, и 2 заграничный. С зарубежными университетами-партнерами в 2024 году планируется реализация совместной образовательной программы, с Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства в Китае по специальности агрономия, и с Ольстерским университетом в Северной Ирландии по специальности иностранная филология.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.