Новые сроки введения всеобщего декларирования приняли в Сенате

Изменения в закон о выборах перенесут сроки введения всеобщего декларирования для кандидатов в президенты и депутаты на 2021 год, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Сенате приняли законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы страны, передает tengrinews.kz

«Вторым направлением законопроекта является внесение изменений в Конституционный закон «О выборах» в части переноса сроков введения всеобщего декларирования с 2020-го на 2021 год для кандидатов в президенты и депутаты Сената и Мажилиса Парламента. Это обусловлено поэтапным переходом на всеобщее декларирование с 1 января 2021 года до 1 января 2025 года», — сообщил на заседании Сената первый заместитель премьер-министра — министр финансов Алихан Смаилов.

Также, по его словам, законопроект внесет изменения в Конституционный закон «О Международном финансовом центре «Астана».

«Прежде всего потенциальный иностранный инвестор проходит проверку в офисе МФЦА на благонадежность и соответствие требованиям, установленным конституционным законом о МФЦА: не являлся гражданином Казахстана в течение предшествующих 20 лет и не являлся резидентом Казахстана в целях налогообложения в течение 20 лет, предшествующих первичному обращению», — сказал Смаилов.

После прохождения проверки потенциальный иностранный инвестор осуществляет инвестиции — не менее 600 тысяч долларов — в различные инструменты МФЦА и становится инвестиционным резидентом центра. Инвестиционный резидент центра вправе получить въездную визу сроком до пяти лет по ходатайству МФЦА. Далее по истечении 90 дней нахождения в стране и уплаты обязательного ежегодного платежа в бюджет государства (7000 МРП — 17,7 миллиона тенге в 2019 году) инвестор получает право на освобождение от уплаты ИПН по доходам из источников за пределами Казахстана.

«Важно отметить, что доходы, возникшие внутри страны, будут облагаться налогом согласно Налоговому кодексу, а доходы, имеющие зарубежное происхождение, облагаться налогом не будут», — пояснил министр.