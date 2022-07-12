Новые ставки утильсбора: сколько денег вернули казахстанцам

Казахстанцам, уплатившим утилизационный сбор по старым ставкам после 14 мая, сделали перерасчет и вернули свыше 250 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.

«Основанием для возврата и (или) зачета в счет предстоящих платежей является заявка на внесение утилизационного платежа, поданная с 14 мая 2022 года (включительно). Таким образом, с 14 мая текущего года оператором произведен возврат свыше 250 миллионов тенге лицам, уплатившим утилизационный платеж по старым ставкам за транспортные средства», — сообщили в пресс-службе АО «Жасыл даму».

Национальный оператор утильсбора напомнил о возможности возврата и (или) зачета по заявкам на внесение утилизационного платежа, поданным на рассмотрение с 14 мая 2022 года.

Напомним, ранее казахстанцы начали отправлять жалобы из-за сообщения о том, что за автомобили, пересекшие границу Казахстана до середины мая, платить придется по старым тарифам. Позже оператор «Жасыл даму» открыл прием заявок на возврат переплаты за утилизационный сбор.

Новые, сниженные ставки утильсбора вступили в силу с 14 мая.

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