Новые светофоры. Костанайские полицейские провели пресс-конференцию на перекрестке

В прошлом году в Костанае появились три новых светофора, которые разгрузили центральные артерии города. Так, была установлена дополнительная секция светофора на пересечении улиц Бородина – Назарбаева, с соответствующими дорожными знаками и разметками.

Также изменен режим светофорного объекта на трехфазный режим. В мае 2023 года запланировано расширение проезжих частей на пересечении улиц Бородина – Назарбаева.

На пересечении улиц Каирбекова – Тәуелсіздік установлена дополнительная секция светофора. Планируется здесь установить и ряд дополнительных дорожных знаков. Движение на пересечении улиц Каирбекова — Тәуелсіздік поделено на 3 фазы движения.

О том, как эти изменения, повиляли на состояние аварийности на этих участках дороги рассказал старший госавтоинспектор, капитан полиции Магжан Олжабай.

— При движении по ул.Каирбекова со стороны микрорайона КСК в направлении КЖБИ горит зеленый сигнал светофора для беспрепятственного движения налево — 25 секунд, столько же времени дается, чтобы проехать прямо и направо .Также со стороны реки Тобол можно повернуть направо в сторону КСК в течении 25 секунд. Дается четверть минуты, чтобы со стороны КЖБИ повернуть в сторону реки Тобол. При движении по ул.Каирбекова со стороны КЖБИ в направлении КСК горит зеленый сигнал светофора для беспрепятственного движения налево 25секунд, столько времени есть, чтобы проехать прямо и направо 25. Также со стороны КСК можно беспрепятственно продолжать движение в стороны ЖД вокзала в течении 25 секунд и со стороны ЖД вокзала в направлении движения КЖБИ направо 25секунд. При движении по ул.Тауелсыздык зеленый сигнал светофора работает 30 секунд. Не давая дополнительных поворотов по дополнительные секции, — наглядно рассказал о работе светофора журналистам старший госавтоинспектор, капитан полиции Магжан Олжабай.

Благодаря этим новшествам увеличилась пропускная способность и уменьшились дорожно – транспортные происшествия на данных участках улиц.

Стоит отметить, что светофорные объекты с дополнительной секцией это не новшество для областного центра. Такие светофорные объекты уже работают на перекрестках Абая – Тәуелсіздік, Абая – Гоголя, Чехова – Тәуелсіздік.

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