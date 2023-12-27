Новые тарифы опубликовала теплокомпания Костаная

Согласно приказу РГУ « Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Mинистерства национальной экономики РК по Костанайской области» от 22.12.2023 года № 330-ОД, предприятию в связи с увеличением объема инвестиционной программы утверждены тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, с вводом их в действие с 1 января 2024 года в размере:

Показатели Для населения Для населения, проживающего в аварийных помещениях Для прочих потребителей Для бюджетных организаций Тариф за одну Гкал, тенге с учетом НДС: -средний 5 280,30 5 280,30 16 814,55 23 085,31 -дифференцированный для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии 5 086,58 16 254,44 22 477,80 -дифференцированный для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии 6 336,36 21 858,92 34 627,96 Плата за 1 квадратный метр для потребителей (население), не имеющих приборы учета тепловой энергии, тенге с учетом НДС 202,76 168,97

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