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Новые тарифы опубликовала теплокомпания Костаная

Фотография для новости Новые тариф опубликовала теплокомпания Костаная

pixabay.com

Согласно приказу  РГУ « Департамент Комитета по регулированию естественных монополий  Mинистерства национальной экономики РК по Костанайской области» от 22.12.2023 года  № 330-ОД, предприятию в связи с увеличением объема инвестиционной программы утверждены тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией,  с вводом их в действие с 1 января 2024 года в размере: 

Показатели Для населения Для населения, проживающего в аварийных помещениях Для прочих потребителей Для бюджетных организаций
Тариф за одну Гкал, тенге с учетом НДС:        
-средний 5 280,30 5 280,30 16 814,55 23 085,31
-дифференцированный для потребителей, имеющих  приборы учета тепловой энергии 5 086,58   16 254,44 22 477,80
-дифференцированный для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии 6 336,36   21 858,92 34 627,96
Плата за 1 квадратный метр для потребителей (население), не имеющих  приборы учета тепловой энергии, тенге с учетом НДС  

202,76

 

  

168,97

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