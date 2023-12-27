Новые тарифы опубликовала теплокомпания Костаная

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Согласно приказу РГУ « Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Mинистерства национальной экономики РК по Костанайской области» от 22.12.2023 года № 330-ОД, предприятию в связи с увеличением объема инвестиционной программы утверждены тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, с вводом их в действие с 1 января 2024 года в размере:
|Показатели
|Для населения
|Для населения, проживающего в аварийных помещениях
|Для прочих потребителей
|Для бюджетных организаций
|Тариф за одну Гкал, тенге с учетом НДС:
|-средний
|5 280,30
|5 280,30
|16 814,55
|23 085,31
|-дифференцированный для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии
|5 086,58
|16 254,44
|22 477,80
|-дифференцированный для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии
|6 336,36
|21 858,92
|34 627,96
|Плата за 1 квадратный метр для потребителей (население), не имеющих приборы учета тепловой энергии, тенге с учетом НДС
|
202,76
|
168,97