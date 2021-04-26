Как сообщила пресс-служба Костанайской теплокомпании, новые тарифы на горячую воду и отопление будут действовать в Костанае с 1 мая 2021 года.

А именно, тарифы будут снижены на 3,05% по всем категориям потребителей.

«Снижение тарифа стало возможным за счет полученной в 2020 году субсидии на газ из городского бюджета», — сообщили вы пресс-службе предприятия.

Приказ, подписанный руководителем ГКП «КТЭК», опубликован на сайте предприятия.

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