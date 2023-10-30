Новые тарифы на электроэнергию вводят в Костанае с 1 ноября

Информация для потребителей появилась на сайте Костанайской энергетической компании.

В связи с ростом тарифов на передачу электрической энергии извещаем о том, что на основании мотивированного заключения Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области, с 1 ноября 2023 года вводятся в действие новые тарифы на электроэнергию.

Для потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг для физических лиц – 23,84 тенге с учетом НДС за 1 кВт/ч.

Для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета 56,44 тенге без НДС или 63,21 тенге с НДС за 1 кВт/ч.

Для юридических лиц и прочих потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд 32,97 тенге без НДС или 36,93 тенге с НДС за 1 кВт/ч.

Для предприятий, производителей социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) 28,19 тенге без НДС или 31,57 тенге с НДС за 1 кВт/ч.

* При этом, к потребителям, использующим электрические плиты, относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена его газификация.

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