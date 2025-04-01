Новые технологии внедрят в процедуру сдачи экзаменов на водительские права.
В Казахстане планируется внедрение современных технологий дополненной реальности (AR) и компьютерного зрения (Computer Vision) в процесс сдачи экзаменов на водительские удостоверения. Кроме того, будет пересмотрены порядок приема экзаменов на основе успешного опыта европейских стран, а также процедура регистрации транспортных средств.
«В сфере регистрации транспортных средств в прошлом году оказано 3 млн услуг. Проведены такие мероприятия, как электронное подписание договоров купли-продажи, ускоренное изготовление государственных регистрационных знаков, автострахование. Мы планируем запустить платформу Госкорпорации по оформлению документов, реализовать сервисы биометрической идентификации и проверки истории автотранспорта», — отметил председатель правления НАО «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.