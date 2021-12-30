Фото из открытых источников
Новые требования для въезжающих в Россию казахстанцев на 90 дней сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в РФ.
В соответствии с изменением законодательства РФ, с 29 декабря 2021 года прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней иностранным гражданам, в том числе гражданам Казахстана, необходимо подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях.
Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (детям до 6 лет не распространяется).
Также необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД выдается соответствующий документ.
Внимание! В случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности, вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях – в течение 90 дней.
После истечения срока действия медицинских справок в течение 30 дней необходимо повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.
В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращен.
Полный текст документа доступен по ссылке
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области