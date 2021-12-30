Новые требования для въезжающих в Россию казахстанцев на 90 дней сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в РФ.

В соответствии с изменением законодательства РФ, с 29 декабря 2021 года прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней иностранным гражданам, в том числе гражданам Казахстана, необходимо подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях.

Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (детям до 6 лет не распространяется).

Также необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД выдается соответствующий документ.

Внимание! В случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности, вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях – в течение 90 дней.

После истечения срока действия медицинских справок в течение 30 дней необходимо повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.

В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращен.

Полный текст документа доступен по ссылке

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