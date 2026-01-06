В Казахстане обновили правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов для физических лиц, сообщает LS.

Соответствующее постановление было принято Национальный банк Казахстана 31 декабря 2025 года.

Согласно документу, при открытии банковского счёта клиент обязан подать заявление, в котором подтверждает отсутствие операций, связанных с предпринимательской деятельностью, применением специального налогового режима для самозанятых, нотариальной и адвокатской практикой, исполнением исполнительных документов, а также деятельностью по урегулированию споров в порядке медиации. Это требование действует в случаях, если иное не предусмотрено договором банковского обслуживания между клиентом и банком.

Также в правилах уточняется порядок проведения платежей при грантовом финансировании проектов по коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности. В таких случаях перечисление средств с текущего счёта в режиме эскроу, открытого на имя грантополучателя, осуществляется на банковский счёт контрагента на основании заключённого между сторонами договора.

