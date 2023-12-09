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Новые требования к отлову животных начнут действовать в РК с 1 января 2024 года

Фотография для новости В Казахстане начнут действовать новые требования к отлову животных с 1 января 2024 года

Фото alau.kz

Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от 7 ноября 2023 года утвержден Стандарт «Услуги для непродуктивных животных. Требования к отлову и транспортирование животных без владельца», сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, отлов непродуктивных животных осуществляется с целью:

  • предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотии или иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть
  • непродуктивные животные;
  • предотвращения причинения вреда здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
  • предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
  • оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
  • возврата потерявшихся животных их владельцам;
  • регулирования численности непродуктивных животных путем стерилизации за счет бюджетных средств и иных источников;
  • вакцинации непродуктивных животных за счет бюджетных средств и иных источников;
  • ответственного отношения к непродуктивным животным.

Непродуктивными животными называют животных, не используемых целенаправленно для получения продукции животноводства.

Во время отлова непродуктивных животных не допускается:

  • изымать животных с огороженных территорий частных домовладений и из жилых помещений;
  • снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах на непродолжительное время (срок менее трех часов);
  • допускать жестокое обращение с животными;
  • наносить механические повреждения животному (за исключением необходимых для отлова манипуляций);
  • умерщвлять животных;
  • использовать препараты, несущие потенциальную опасность жизни и/или здоровью человека, животных;
  • превышать дозировку специальных средств, предназначенных для временной иммобилизации животных,
  • рекомендуемую инструкцией по применению ветеринарных препаратов;
  • стрелять в местах массового скопления людей (в случае применения средств обездвиживания при отлове животных);
  • допускать к осуществлению отлова посторонних лиц, не являющихся сотрудниками службы отлова;
  • осуществлять отлов сотрудником службы отлова, не прошедшим соответствующий инструктаж и не подготовленным к
  • проведению данных мероприятий;
  • использовать яды и отравленные приманки.

Требования к службе отлова

Службы отлова, осуществляющие отлов и транспортирование непродуктивных животных, несут ответственность за их жизнь и здоровье.

При этом непродуктивные животные подлежат отлову живыми и неповрежденными, с применением разрешенных для данных целей приспособлений, препаратов и материалов, способами, исключающими возможность нанесения вреда жизни и здоровью животного. Отлов животных с целью их умерщвления не допускается.

Службы отлова обязаны:

  • вести видеозапись или фотофиксацию процесса размещения каждого отловленного животного в транспортном средстве, либо видеозапись или фотофиксацию каждого отловленного животного, находящегося в автотранспортном средстве, а также бесплатно предоставлять копии фотографий и видеозаписи по требованию заказчика отлова;
  • незамедлительно передавать всех отловленных животных в приют, с обязательным оформлением акта приема-передачи животных, с заверением подписями сотрудника службы отлова, представителя заказчика отлова, а также работника приюта;
  • размещать на официальном сайте или странице службы отлова в социальных сетях фотографии всех отловленных животных, информацию о дате, месте их отлова, описании внешности и особых примет животных, их половой принадлежности, а также адрес и телефон приюта, в который они были доставлены, в срок не позднее 24 часов с момента отлова;
  • обеспечивать сотрудников службы отлова, осуществляющих отлов и транспортирование животных, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, а также регулярно проводить ее обработку;
  • осуществлять уборку, удаление отходов и санитарную обработку автотранспортного средства, используемого для транспортирования животных, ежедневно по завершении работ, с записью данного факта в журнале проведения обработки автотранспортного средства, используемого для транспортирования непродуктивных животных.

Сотрудник службы отлова должен соответствовать следующим требованиям:

  • не состоять на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере;
  • проходить регулярные медицинские освидетельствования;
  • иметь при себе удостоверение сотрудника службы отлова установленного образца, а также наряд-заказ на осуществление отлова;
  • иметь необходимое оборудование, приспособления, препараты и материалы;
  • обладать квалификацией, опытом и навыками, позволяющими осуществлять отлов и транспортирование животных в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
  • соблюдать ветеринарные, санитарно-гигиенические, противопожарные и противоэпидемиологические правила и нормы;
  • сотруднику службы отлова рекомендуется проходить вакцинацию против бешенства и столбняка.

Стандарт также содержит требования к препаратам, устройствам и механизмам, используемым в ходе отлова и транспортирования, к автотранспортному средству и документальному оформлению.

Так, при погрузке, транспортировании и выгрузке животных следует применять устройства и приемы, исключающие возможность нанесения механических повреждений или смерти животных.

Как поясняется, такой стандарт разработан впервые и в нем реализованы нормы закона «Об ответственном обращении с животными».

Документ вводится в действие с 1 января 2024 года.

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