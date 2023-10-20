Новые требования к поликлиникам: кто сможет оказывать медпомощь пациентам бесплатно

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова разъяснила новые требования к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает informburo.kz

По итогам обсуждения с НПП «Атамекен», Национальной Ассоциацией Primary Health Care и частными поставщиками первичной медико-санитарной помощи пересмотрели нормы, предусмотренные в проекте приказа Министра здравоохранения от 8 декабря 2020 года.

Согласно данным изменениям к закупкам услуг будут допускаться:

субъекты ПМСП с прикреплённым населением не менее 1500 человек для организации самостоятельной врачебной амбулатории на районном или городском уровнях;

субъекты ПМСП с опытом оказания услуг ПМСП в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи свыше одного года с прикреплённым населением не менее двух участков

врача общей практики/семейного врача (в совокупности – не менее 3000 населения).

В проекте приказа объём средств на оказание консультативно-диагностических услуг в амбулаторных условиях, размещённых субъектам ПМСП с численностью населения от 30 тысяч человек и выше, допускается передавать на соисполнение в размере, не превышающем 60% на районном и 50% на городском уровне.

«Введение вышеуказанных норм в проекте приказа по оказанию медицинской помощи в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС не носит обязательный характер и не увеличивает нагрузку субъектам здравоохранения. Кроме того, у субъектов здравоохранения остаётся право выбора оказания услуг в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС или платных медицинских услуг», – сообщила Дуйсенова.

Она добавила, что Минздрав, фонд медстрахования и республиканский центр электронного здравоохранения прорабатывают вопросы внесения изменений в договор в части включения индикаторов качества и поэтапного внедрения долгосрочных договоров на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

«Для этого требуется внесение концептуальных изменений в систему планирования и порядок закупок и оплаты, а такженеобходимы доработка и апробирование готовности информационных систем к формированию долгосрочных договоров и платёжных документов», – отметила Дуйсенова.

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