В Казахстане поэтапно обновят школьные учебники. О планах на заседании Правительства сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова.

В 2026 году будут обновлены учебники для 3, 4, 7, 8 и 9 классов. В 2027 году планируется выпуск новых учебников для 1 и 5 классов, а также актуализация материалов для 10–11 классов. При этом в старших классах предусмотрена полная замена карт, исторических и административных данных.

В 2028 году новые учебники появятся для 2 и 6 классов.

Зачем это нужно

По словам министра, обновление учебных материалов направлено на повышение качества образования. Ожидается, что новые учебники помогут развить у школьников аналитическое и научное мышление, а также сформировать навыки, востребованные в современной экономике.

Таким образом, система образования будет последовательно двигаться к реализации стратегической задачи — формированию технологической нации.

Развитие профобразования

Особое внимание уделят развитию технического и профессионального образования. Планируется усилить дуальную систему обучения, которая сочетает теоретическую подготовку с практическими навыками на производстве.

Воспитательная работа и новые курсы

В школах также усилят воспитательное направление. Будет внедрена Единая программа «Адал Азамат».

Для учеников 5–9 классов введут курсы «Основы Конституции» и «Закон и порядок». Кроме того, расширится экологическое образование, направленное на формирование гражданской ответственности, патриотизма и социальных компетенций.

