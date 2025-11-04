На заседании правительства 4 ноября генеральный секретарь Федерации Qazaq Aquatics Дмитрий Баландин сообщил, что урок плавания включат в систему физического воспитания и сделают частью школьной программы по физкультуре, сообщает zakon.kz

По словам спикера, плавание — универсальная и доступная активность, укрепляющая здоровье, дисциплину и культуру безопасности на воде.

«Мы поддерживаем инициативу UNICEF и исходим из принципа: каждый ребенок должен иметь доступ к обучению плаванию», — отметил Баландин.

Он напомнил, что, по данным ВОЗ, в 2024 году в мире утонули более 236 тыс. человек, из них 82 тыс. — дети 1–14 лет, что подчеркивает важность базовых навыков поведения на воде.

Совместно с Министерством просвещения готовится внедрение: в 2026 году проект стартует в пилотном режиме в Алматы и Астане с последующим поэтапным распространением по стране. «Это мировая практика: обязательное обучение детей плаванию успешно действует в США, Австралии, Венгрии», — подчеркнул он.

Инфраструктура, по оценке федерации, позволяет начать масштабирование: в стране свыше 360 бассейнов, из них 35 — 50-метровые олимпийского стандарта; в водных видах спорта системно занимаются более 135 тыс. человек, работают свыше 900 тренеров. Параллельно реализуются программы популяризации: мастер-классы с известными спортсменами, массовые заплывы и фестивали, а также инклюзивные проекты для людей с особыми потребностями.

«Для нас плавание — не только спорт высокой достижимости, но и социальная миссия: формировать навыки безопасного поведения с раннего возраста и вовлекать детей в здоровый образ жизни», — резюмировал Баландин.

