Новые условия продажи сигарет вводят в Казахстане с октября

Теперь вся табачная продукция должна быть промаркирована в обязательно порядке. Это позволить обеспечить прозрачность рынка и защитить население от поддельной продукции, чаще дешевого, но опасного для здоровья контрафакта, сообщает alau.kz

С 1 октября 2020 года, в рамках первого этапа внедрения цифровой маркировки, вступают в действие новые условия продажи табачной продукции, согласно которым она подлежит обязательной маркировке. Любой оборот табачной продукции с указанной даты возможен только с использованием 2D-СКАНЕРА, который считывает необходимые данные и позволяет передать их операторам фискальных данных. При этом, если предприниматель уже использует в работе 2D-СКАНЕР, то приобретать новый не нужно.

«Маркировка — это специальная зашифрованная метка на товаре, которая содержит подробную информацию о производителе, серийный номер и код защиты от взлома. Она основывается на использовании кода DataMatrix. Он уникален, неповторим и его невозможно похитить. Это обеспечивает гарантию качества от истинного производителя товара, соответственно и безопасность для здоровья потребителя. DataMatrix наносится на каждую пачку сигарет и обладает особой «живучестью», то есть при повреждении до 30% процентов нанесенного изображения, код остается доступным для считывания 2D-СКАНЕРОМ»,- сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Для удобства предпринимателей, Национальный оператор по внедрению цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, протестировал реализуемые на рынке сканеры и отобрал подходящие для использования в работе с цифровой маркировкой. Ознакомиться с ними можно пройдя по ссылке — https://www.ismet.kz/ru/main/equipment-scanners .

За подробной информацией можно обратиться по телефону 8 (800) 080-65-65 (звонок бесплатный) или на сайте https://www.ismet.kz/ru/main/about-marking

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