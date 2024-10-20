Продолжается работа по поэтапному обновлению парка пассажирских вагонов. Об этом сообщает министерство транспорта РК.

Частным перевозчиком ТОО “Турксиб Астана” закуплено 10 новых пассажирских вагонов постройки 2024 года купейных и плацкартных типов. В составе также есть отдельный специальный штабной вагон для граждан с ограниченными возможностями.

Все вагоны оснащены системами кондиционирования воздуха и биотуалетами,

приобретены у отечественного производителя АО «Зиксто».

Вышеуказанные новые пассажирские вагоны будут курсировать по маршруту Nº 43/44

«Алматы-Костанай» с ноября этого года. Вагоны, курсирующие по данному направлению устарели и требовали замены. От пассажиров поступали регулярные жалобы.

Напомним, что в этом году парк вагонов пополнился 122 единицами новых вагонов, до конца года ожидается поставка еще 18 единиц.

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