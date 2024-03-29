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Новые виды госуслуг стали доступны казахстанцам

Фотография для новости Новые виды госуслуг стали доступны казахстанцам

pixabay.com

Приказом МЦРИАП от 19 марта 2024 года внесены изменения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, реестр дополнен следующими госуслугами:

  • Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами.
  • Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица.
  • Выдача разрешения на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

Данные госулуги оказывает Министерство труда и социальной защиты.

Приказ вводится в действие с 31 марта 2024 года.

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