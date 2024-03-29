Новые виды госуслуг стали доступны казахстанцам

Приказом МЦРИАП от 19 марта 2024 года внесены изменения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, реестр дополнен следующими госуслугами:

Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами.

Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица.

Выдача разрешения на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

Данные госулуги оказывает Министерство труда и социальной защиты.

Приказ вводится в действие с 31 марта 2024 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.