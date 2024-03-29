Новые виды госуслуг стали доступны казахстанцам

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Приказом МЦРИАП от 19 марта 2024 года внесены изменения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.
В частности, реестр дополнен следующими госуслугами:
- Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами.
- Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица.
- Выдача разрешения на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.
Данные госулуги оказывает Министерство труда и социальной защиты.
Приказ вводится в действие с 31 марта 2024 года.
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