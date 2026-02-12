С марта 2026 года в Казахстане изменятся правила работы системы жилищно-строительных сбережений. Теперь участвовать в ней смогут не только специализированные банки, но и банки второго уровня, сообщает tengrinews.kz

С марта 2026 года в Казахстане изменятся правила работы системы жилищно-строительных сбережений. Теперь участвовать в ней смогут не только специализированные банки, но и банки второго уровня.

Соответствующие поправки были подписаны Главой государства 16 января 2026 года. Закон вступит в силу 19 марта.

Расширение системы жилищных накоплений

Согласно изменениям, банки второго уровня получают право открывать специальные вклады, вести счета и выдавать займы на улучшение жилищных условий. Ранее такие полномочия имел только Отбасы банк.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка пояснили, что расширено само понятие жилищного строительного сберегательного банка. Теперь коммерческие банки могут участвовать в системе без получения отдельной специальной лицензии.

В Национальном банке уточнили, что банки смогут предоставлять вкладчикам жилищные, промежуточные и предварительные займы в рамках принципа целевого накопления средств для последующего улучшения жилищных условий.

Госпремия сохранится не для всех

При этом ключевое отличие остаётся. Государственная премия по договорам жилищных строительных сбережений будет начисляться только по вкладам, открытым в специализированных жилищных строительных сберегательных банках.

На депозиты, оформленные в банках второго уровня, механизм государственной премии распространяться не будет.

Таким образом, с расширением рынка у вкладчиков появится больше выбора финансовых организаций, однако условия получения бонуса от государства сохранятся исключительно для специализированных банков.

