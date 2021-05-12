USD 427.22
EUR 519.71
RUB 5.78
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Новые возможности и запреты. В правила использования пенсионных на жильё…

Новые возможности и запреты. В правила использования пенсионных на жильё внесут изменения

В правила использования пенсионных внесут изменения: добавят новые цели, расширят возможности и введут запреты, сообщает krisha.kz

Дополнены следующие возможности:
— обмен с доплатой;
— строительство дома на собственном участке с целевым назначением ИЖС или ЛПХ;
— покупка/обмен участка (ИЖС, ЛПХ) с последующим предоставлением акта о вводе дома в эксплуатацию;
— покупка квартиры по договору долевого участия, зарегистрированному в акимате. Теперь выбор не ограничивается объектами с гарантией Единого оператора жилищного строительства (бывш. Фонд гарантирования);
— рассрочка платежа. Может предусматриваться предоставление займа, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки;
— пополнение жилищно-строительных сбережений (вклада в «Отбасы банке»);
— погашение задолженности по договорам приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа;
— оплата паевых взносов в размере стоимости квартиры по договору долевого участия в ЖСК, (должен быть зарегистрирован в акимате);
— погашение задолженности по займам на жильё, предоставленным работодателем (при наличии госрегистрации обременений);
— выплата по возвратным жилищным сертификатам;
— расчёт по бюджетным кредитам для участников сельских жилищных программ.

Новый запрет
Не допускается использование пенсионных на приобретение жилья у близких родственников супруга(-ги).

Срок получения выплат
Увеличен срок перечисления денег банком на спецсчёт получателя: ранее он составлял 3 рабочих дня, теперь — 10.

Приказ вынесен на публичное обсуждение до 24 мая на сайте электронного правительства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Костанайской области наградили акима, который задержал подозреваемого в убийстве
Следующая новость

Костанайца, находящегося в международном розыске с прошлого года, нашли