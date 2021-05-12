Новые возможности и запреты. В правила использования пенсионных на жильё внесут изменения

В правила использования пенсионных внесут изменения: добавят новые цели, расширят возможности и введут запреты, сообщает krisha.kz

Дополнены следующие возможности:

— обмен с доплатой;

— строительство дома на собственном участке с целевым назначением ИЖС или ЛПХ;

— покупка/обмен участка (ИЖС, ЛПХ) с последующим предоставлением акта о вводе дома в эксплуатацию;

— покупка квартиры по договору долевого участия, зарегистрированному в акимате. Теперь выбор не ограничивается объектами с гарантией Единого оператора жилищного строительства (бывш. Фонд гарантирования);

— рассрочка платежа. Может предусматриваться предоставление займа, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки;

— пополнение жилищно-строительных сбережений (вклада в «Отбасы банке»);

— погашение задолженности по договорам приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа;

— оплата паевых взносов в размере стоимости квартиры по договору долевого участия в ЖСК, (должен быть зарегистрирован в акимате);

— погашение задолженности по займам на жильё, предоставленным работодателем (при наличии госрегистрации обременений);

— выплата по возвратным жилищным сертификатам;

— расчёт по бюджетным кредитам для участников сельских жилищных программ.

Новый запрет

Не допускается использование пенсионных на приобретение жилья у близких родственников супруга(-ги).

Срок получения выплат

Увеличен срок перечисления денег банком на спецсчёт получателя: ранее он составлял 3 рабочих дня, теперь — 10.

Приказ вынесен на публичное обсуждение до 24 мая на сайте электронного правительства.

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