Новые возможности и запреты. В правила использования пенсионных на жильё внесут изменения

В правила использования пенсионных внесут изменения: добавят новые цели, расширят возможности и введут запреты, сообщает krisha.kz
Дополнены следующие возможности:
— обмен с доплатой;
— строительство дома на собственном участке с целевым назначением ИЖС или ЛПХ;
— покупка/обмен участка (ИЖС, ЛПХ) с последующим предоставлением акта о вводе дома в эксплуатацию;
— покупка квартиры по договору долевого участия, зарегистрированному в акимате. Теперь выбор не ограничивается объектами с гарантией Единого оператора жилищного строительства (бывш. Фонд гарантирования);
— рассрочка платежа. Может предусматриваться предоставление займа, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки;
— пополнение жилищно-строительных сбережений (вклада в «Отбасы банке»);
— погашение задолженности по договорам приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа;
— оплата паевых взносов в размере стоимости квартиры по договору долевого участия в ЖСК, (должен быть зарегистрирован в акимате);
— погашение задолженности по займам на жильё, предоставленным работодателем (при наличии госрегистрации обременений);
— выплата по возвратным жилищным сертификатам;
— расчёт по бюджетным кредитам для участников сельских жилищных программ.
Новый запрет
Не допускается использование пенсионных на приобретение жилья у близких родственников супруга(-ги).
Срок получения выплат
Увеличен срок перечисления денег банком на спецсчёт получателя: ранее он составлял 3 рабочих дня, теперь — 10.
Приказ вынесен на публичное обсуждение до 24 мая на сайте электронного правительства.
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