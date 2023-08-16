Новые вывески на бывших McDonald’s удивили казахстанцев

На зданиях бывших ресторанов McDonald’s минувшей ночью изменили вывески, сообщает zakon.kz.

Изменения заметили алматинцы и поделились видеозаписями. На вывесках – разные имена: «Мен Аружанмын», «Мен Юлиямын», Мен «Мадиярмын» и т.д. Казахстанцы логично задались вопросом: «Значит ли это, что рестораторы определились с названием заведений?»

В управляющей компании прокомментировали новшество, но не раскрыли его суть, пообещав сделать это позже.

«На данном этапе мы можем сказать, что вывески 24 ресторанов в 6 городах Казахстана были изменены на новые», – рассказали в пресс-службе ТОО «Food Solutions KZ».

5 января 2023 года McDonald’s прекратил работу в Казахстане. Спустя менее двух недель стало известно, что сеть питания «Вкусно – и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. В конце января бывшие рестораны McDonald’s открылись в Казахстане без названия.

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