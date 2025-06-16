Сенат одобрил в первом чтении поправки в законопроект «О долевом участии в жилищном строительстве». Документ вводит множество запретов и одновременно послаблений для застройщиков, сообщает m.krisha.kz

Что меняется для застройщиков

Новый закон о долевом строительстве запрещает:

Никакой налички.

Все расчёты за покупку квартиры от застройщика только безналичные, через банк. Это поможет исключить неофициальные и серые схемы оплаты.

Предварительные договоры.

Разрешены только договоры долевого участия (ДДУ), зарегистрированные в единой системе.

Реклама без разрешения.

Рекламировать ЖК можно только после получения разрешения на привлечение средств дольщиков.

Ипотека на объекты без разрешений.

Купить в ипотеку можно будет квартиру только в ЖК с разрешением или гарантией от Единого оператора.

Продление срока строительства более чем на 5 месяцев.

Сейчас застройщик имеет право продлевать срок строительства до 9 месяцев. Теперь — максимум на 5 месяцев.

Вводится постоянный контроль: акиматы будут следить за законностью привлечения средств дольщиков на всех этапах строительства.

Ещё одно нововведение — в сделке будут участвовать не две стороны, как сейчас, — застройщик и дольщик, а четыре — застройщик, проектная компания, дольщик и банк-агент.

При этом застройщик не будет сам участвовать в долевом строительстве, а создаст отдельную проектную компанию, которая и будет вести проект.

Требования к застройщикам смягчат

Законопроект предусматривает поддержку добросовестных застройщиков.

При условии, что завершён каркас здания или есть участие банка/Единого оператора:

Минимальный опыт снижен с 5 до 3 лет.

Объём ранее построенного жилья — с 5 до 3 тыс. кв. м (или 100 квартир).

Чтобы получить разрешение на привлечение средств дольщиков, застройщик обязан иметь не менее 3 лет опыта в строительстве, сдать в эксплуатацию как минимум 100 квартир и иметь капитал от 100 000 МРП.

Также новые поправки позволяют использовать деньги дольщиков сразу после получения разрешения от акимата, а не дожидаясь завершения каркаса дома.

Что меняется для дольщиков

1. Все договоры долевого участия будут заключаться в письменной и электронной форме и обязательно регистрироваться в единой информационной системе. В договоре будет указан номер и дата разрешения на привлечение денег дольщиков.

2. Заработает Центр поддержки дольщиков. Официальная госструктура, где можно будет:

— получить консультацию по покупке жилья в строящемся ЖК;

— проверить репутацию застройщика;

— узнать, есть ли у него разрешение или гарантия.

Законопроект прошёл первое чтение. Окончательное принятие ожидается в ближайшее время.

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