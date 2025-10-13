Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов во время выездного правительственного часа 13 октября рассказал о мерах, которые, по мнению ведомства, помогут снизить число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, сообщает zakon.kz
Алкоголь и преступность
По словам министра, злоупотребление алкоголем остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на криминогенную ситуацию.
«Ежегодно в состоянии опьянения совершается до 10 тысяч преступлений», — отметил Саденов.
Он добавил, что недобросовестные предприниматели нередко нарушают возрастные и временные ограничения при продаже спиртного, торгуя круглосуточно под видом кафе и баров, а также активно используя онлайн-доставку.
Новые предложения МВД
МВД предлагает ввести розничную продажу алкоголя исключительно в специализированных магазинах — “алкомаркетах”, ужесточить условия получения лицензий, ограничить их количество и запретить онлайн-торговлю спиртным.
«Назрела необходимость ограничения времени реализации алкоголя в развлекательных заведениях. Только в них зафиксировано более 1 400 преступлений, включая три убийства», — подчеркнул глава МВД.
При этом он отметил, что некоторые госорганы не поддерживают эти инициативы, хотя, по мнению министра, в приоритете должны быть жизнь и здоровье граждан.
Поддержка зависимых и реформа лечения
Кроме того, МВД предлагает расширить сеть специализированных лечебных учреждений для зависимых. Сейчас в стране их 20, при этом требуется ещё 14.
«Сама процедура направления на принудительное лечение чрезмерно забюрократизирована. Мы предлагаем внедрить принцип “одного окна” и создать комиссию, которая будет рассматривать подобные случаи», — пояснил Саденов.
Он добавил, что Министерство здравоохранения также рассматривает возможность перехода к добровольному лечению вместо практики принудительного.
«В этом году — грех жаловаться»: в Костанайской области фиксируют высокую урожайность, но качество зерна сдерживает цену
Проезд в автобусе должен стоить 500 тенге - эксперт
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.