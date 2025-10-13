Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов во время выездного правительственного часа 13 октября рассказал о мерах, которые, по мнению ведомства, помогут снизить число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, сообщает zakon.kz

Алкоголь и преступность

По словам министра, злоупотребление алкоголем остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на криминогенную ситуацию.

«Ежегодно в состоянии опьянения совершается до 10 тысяч преступлений», — отметил Саденов.

Он добавил, что недобросовестные предприниматели нередко нарушают возрастные и временные ограничения при продаже спиртного, торгуя круглосуточно под видом кафе и баров, а также активно используя онлайн-доставку.

Новые предложения МВД

МВД предлагает ввести розничную продажу алкоголя исключительно в специализированных магазинах — “алкомаркетах”, ужесточить условия получения лицензий, ограничить их количество и запретить онлайн-торговлю спиртным.

«Назрела необходимость ограничения времени реализации алкоголя в развлекательных заведениях. Только в них зафиксировано более 1 400 преступлений, включая три убийства», — подчеркнул глава МВД.

При этом он отметил, что некоторые госорганы не поддерживают эти инициативы, хотя, по мнению министра, в приоритете должны быть жизнь и здоровье граждан.

Поддержка зависимых и реформа лечения

Кроме того, МВД предлагает расширить сеть специализированных лечебных учреждений для зависимых. Сейчас в стране их 20, при этом требуется ещё 14.

«Сама процедура направления на принудительное лечение чрезмерно забюрократизирована. Мы предлагаем внедрить принцип “одного окна” и создать комиссию, которая будет рассматривать подобные случаи», — пояснил Саденов.

Он добавил, что Министерство здравоохранения также рассматривает возможность перехода к добровольному лечению вместо практики принудительного.

