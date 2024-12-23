По итогам 11 месяцев 2024 года по основным макроэкономическим показателям Костанайской области отмечена положительная динамика. Объемы сельского хозяйства выросли на 19,4%, строительства – на 14,1%, частных инвестиций – на 10,7%, торговли – на 9,9%, транспорта – на 5,3%, ввода жилья – на 4,1%. Средняя заработная плата выросла на 13,3% и составила 329 131 тенге. А за 2 года она выросла в 1,4 раза. Создано 17 тыс. рабочих мест. До 4,6% снизилась безработица. Об итогах развития региона проинформировал аким области Кумар Аксакалов на пресс-конференции СЦК.

Как отметил Кумар Аксакалов, удалось добиться снижения количества семей, проживающих ниже черты бедности и получающих адресную социальную помощь – с 3964 до 2356. В результате, по темпу снижения числа семей, получающих АСП, область на втором месте по РК.

«Объемы промышленности составили 2,6 трлн тенге. Значительный рост на 9,7% обеспечен в горнодобывающей промышленности. Для дальнейшего развития ведутся предпроектные работы по модернизации Лисаковского филиала Qarmet. Планируемый объем инвестиций составит 123 млрд тенге, мощность – 2,5 млн тонн в год. Таким образом, объемы произведенной продукции вырастут практически в 2,5 раза. В обрабатывающей промышленности, а именно, в машиностроении будет произведено более 90 тыс. автомобилей. Мы не только увеличиваем количество производимых автомобилей, но и расширяем линейку выпускаемых моделей», – отметил аким.

Этому способствует реализация инвестиционных проектов. К примеру, только в автопроме в текущем году реализовано 4 проекта: по производству автомобилей «HONGQI и «SKODA»; по мелкоузловому производству автомобилей «Chevrolet Onix» – 33,7 млрд тенге вложений, свыше 30 тыс. единиц будут производиться, 400 рабочих мест создано; цех окраски пластика – 6,7 млрд тенге инвестиций, 100 новых рабочих мест, 64 тыс. различных единиц авто будут окрашивать.

В целях исполнения Поручения Главы государства по формированию прочного промышленного каркаса страны в Костанайской области проводят работу по повышению инвестиционной привлекательности региона. За отчетный период в экономику инвестировано порядка 500 млрд тенге с ростом на 10,7%, из которых 77% – частные инвестиции. Кроме того, за последние 2 года в регион привлечено более $1 млрд прямых иностранных инвестиций. Основная часть этих средств направлена на реализацию новых индустриальных и инновационных проектов.

В этом году запущены 2 завода: чугунолитейный (78,2 млрд тенге, 500 рабочих мест) и по производству пружин для подвижного железнодорожного состава.

«Завод «KIA», первое совместное предприятие за пределами Республики Корея, будет построен в рекордно короткие сроки – за 1,5 года. В ноябре 2023 года дан старт строительству завода, а первый автомобиль сойдет с конвейера уже летом 2025 года. Мощность проекта — 70 тыс. автомобилей в год; свыше 90 млрд тенге инвестиций. Это самый масштабный проект по количеству создаваемых рабочих мест – 1,5 тыс. Таким образом, в Костанайской области будет 2 крупнейших завода по выпуску автомобилей. Это позволит региону стать центром автомобилестроения в стране», – отметил Кумар Аксакалов.

Также в текущем году начато строительство завода по производству автокомпонентов. Будут производить сидения, системы отвода выхлопных газов, пластиковые элементы кузова, электрические жгуты. Порядка 60 тыс. комплектующих в год;17,8 млрд тенге инвестиции.

В следующем году завершится строительство завода ведущих мостов грузовых автомобилей: 82 млрд тенге, 550 новых рабочих мест будет создано на предприятии.

Запуск проекта по локализации балок ведущих мостов грузовой техники позволит расширить промышленные операции производства литых балок и номенклатуру производства.

А строительство международного транспортно-логистического комплекса «Сухой порт» позволит в 5 раз увеличить объемы контейнерных перевозок через область.

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