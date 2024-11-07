Приказом и.о. министра транспорта Республики Казахстан от 10 октября 2024 года открыта новая железнодорожная станция, сообщает Zakon.kz.

«Открыть железнодорожную станцию: «Шайкорык» АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» – ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» по параграфу 8Н, 10Н Тарифного руководства 4, утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества», – говорится в документе.

Приказ вступает в силу со дня подписания

Кроме того, открыты новые ж/д станции:

«Аманкарагай»

«Коскуль»

«Челгаши»

«Жанысбай»

«Киялы»

«Сарыколь»

«Мукур».

Также ранее были открыты следующие станции: «Денисовка», «Ирченко», «ОП-80», «Караганды», «Жомарт», «Аксуат», «Тальщик», «Бауманская», «Карагай», «Смирново», «Даут», «Жезказган», «Павлодар-Северный», «Тараз», «Павлодар-Порт», «Предгорная», «Семей», «Успеновка».

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