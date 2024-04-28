Новые знаки и лишение прав за одиночную сплошную в ПДД с 6 мая

Приказ министра внутренних дел о внесении изменений в правила дорожного движения был опубликован 25 апреля и вступит в силу по истечении десяти календарных дней — с 6 мая. В документе теперь будут уточнены понятия «пешеходный переход», «перекрёсток» и появится новый термин «упрощённое оформление дорожно-транспортного происшествия»— оформление документов о ДТП без участия сотрудников органов внутренних дел. То есть европротокол, сообщает сайт kolesa.kz

Запрет на пересечение одиночной сплошной

Запрет на пересечение одиночной сплошной можно назвать одним из самых суровых нововведений. С 6 мая в ПДД РК появится новый пункт 62-1, устанавливающий, что «на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, разделённые дорожной разметкой 1.1. (одинарная сплошная. — Прим. Kolesa.kz) и (или) обозначенные знаком 3.20 (обгон запрещён), запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных правилами».

В результате пересечение одиночной сплошной с выездом на встречку станет подпадать под юрисдикцию пункта 3 статьи 596 КоАП РК, согласно которому «выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряжённый с разворотом или поворотом, влечёт лишение права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев».

«Плюсик» перекрасили

Помимо этого, в правилах будет прописан новый сигнал светофора — зелёный «+», информирующий о том, что «для транспортных средств встречного направления включён запрещающий красный (ранее в ПДД указывался «плюсик» красного цвета).

Проезд на жёлтый

Проезд на жёлтый сигнал светофора решили полностью не запрещать, как это предполагалось в проекте изменений в ПДД, а разрешить его в случае, «если режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зелёного сигнала непосредственно перед его выключением». Аналогично водители, если не успевают остановиться, могут заезжать на перекрёсток при поднятии регулировщиком руки.

В правилах также теперь говорится, что «пешеходы, которые при поднятии регулировщиком руки или включении жёлтого сигнала находились на проезжей части дороги, освобождают её, а если это невозможно — останавливаются на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений».

Кому уступаем дорогу?

В пункте 49 ПДД теперь будет прописано, что «при выезде на дорогу со второстепенной дороги водитель уступает дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — транспортным средствам и пешеходам, путь движения которых он пересекает».

Поворот только на свою полосу

Пункт 53 будет звучать так: «Поворот осуществляется таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей дорог транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. Поворот осуществляется по полосе, соответствующей занимаемой при осуществлении манёвра».

Решение, как нам кажется, не совсем удобное. С одной стороны, безопасность должна повыситься, так как исключаются точки пересечения при одновременном повороте автомобилей в одинаковом направлении с двух соседних полос. С другой — в вечерних или утренних пробках попытка сманеврировать на свою полосу иногда бывает просто неосуществима. В КАП МВД РК редакции Kolesa.kz пояснили, что в данной ситуации нужно теперь поворачивать либо на свою полосу, либо, если она занята, двигаться прямо — перестроение на перекрёстке запрещено.

Радиусы при развороте

Разворачиваться на перекрёстках в правилах разрешили как по большому, так и по малому радиусу. Для этого в ПДД прописали пункт 54-1, устанавливающий, что «вне зависимости от радиуса разворот осуществляется при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам». В текущей редакции правил никакой привязки к радиусам разворота не было.

Ограничение скорости для автобусов

Пункт 73 теперь будет звучать так: «В населённых пунктах разрешается движение:

транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч; автобусов со скоростью не более 50 км/ч; транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч».

Разъезд правыми бортами

Способ разъезда встречных поворачивающих авто в правилах уточнили и в новом пункте 95-1 прописали: «При повороте налево на перекрёстках разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны, за исключением случаев проезда перекрёстков с особыми геометрическими параметрами, не позволяющими осуществить такой манёвр».

На выделенки можно на любом автобусе. Почти

Список тех, кому можно передвигаться по выделенным полосам, в правилах расширили, и теперь по ним разрешено ездить общественному транспорту и «иным транспортным средствам категории М3», то есть автобусам, имеющим, помимо места водителя, более восьми мест для сидения и с полной массой более 5 тонн.

Новые дорожные знаки, таблички и разметка

Помимо этого, в ПДД теперь будут отмечены новые дорожные знаки, прописанные накануне в специальном стандарте, а также новая разметка 1.28, так называемая вафельная, обозначающая, как прописано в правилах, «участок регулирования перекрёстка». Что это значит для водителей, МВД пока не объяснило. Ранее таким образом планировалось выделять зону перекрёстка, куда нельзя заезжать, «если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево». В общем, ждём разъяснений от полицейских.

Новые опознавательные знаки

Появятся в правилах с 6 мая новые опознавательные знаки для машин — «Электромобиль» (вешается сзади транспортного средства) и «Автомобиль с газобаллонным оборудованием» (вешается сзади и спереди машины с ГБО). Кроме того, теперь в ПДД будет прописано, что знак «Лицо с инвалидностью» разрешено вешать на авто граждан, «с инвалидностью третьей группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата или перевозящих лиц с такими группами инвалидности».

Заводской багажник — не переоборудование

И, наконец, с 6 мая начнут действовать поправки в Перечень неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

В частности, будет разрешено ездить, помимо прочего, с дефлекторами на окнах. А переоборудованием не будет считаться установка заводского багажника или прицепного устройства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.