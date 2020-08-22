Новые золотые и серебряные монеты прибыли в Костанайскую область

Новые инвестиционные золотые и серебряные монеты, выпущенные недавно Нацбанком, прибыли в Костанайскую область. Их стоимость зависит от граммов. К примеру, серебряная монета номиналом 1 тенге, обойдется покупателям в 13 тыс. тенге, а самая дорогая «пятисотка» из золота, но весом 155,5 граммов, свыше 4 млн тенге. Многие эксперты считают, что покупка инвестиционных монет — весьма выгодное вложение своих денежных средств.

Золото, считают эксперты, это альтернативный инструмент вложения денег для их сохранения и приумножения. Поэтому в Казахстане Национальный банк уже не один год выпускает инвестиционные монеты. Они бывают серебряные и золотые высшей пробы 999,9. Буквально недавно Нацбанк отчеканил в обращение новую партию инвестиционных монет: «ALTYN BARYS» — это золотые номиналами 10, 20, 50, 100 и 200 и 500 тенге и «KÚMIS BARYS» — серебряные номиналами 1, 2, 5 и 10 тенге. В их дизайне в этом году решили изменить надписи на латиницу и улучшить скульптурность изображения. Как отмечают работники Нацбанка, спрос на новые монеты уже есть.



«Такая практика есть, если экономические изменения, повышение, население, чтобы сохранить свои сбережения пытаются, покупают золотые монеты, либо слитки. Слитки мы реализуем через банки второго уровня. А монеты в Нацбанке»,- говорит начальник КФ «Нацбанка РК» Гульшара Жусупова.

А цена золота, отмечают специалисты, увеличивается с каждым годом. Только за год стоимость 1 грамма выросла более чем на 40%, а серебра — на 70%. Но, тем не менее, только в этом году золотых монет купили костанайцы на 12 млн тенге, а в 2019 -ом на 55 млн тенге. Нацбанк продает и мерные слитки аффинированного золота для населения весом 5, 10, 20, 50 и 100 граммов через банки второго уровня и обменные пункты. По Костанайской области за 7 месяцев 2020-го был куплен 131 слиток общим весом свыше 5 кг. Новые инвестиционные монеты в связи с этим тоже выросли в цене.



«Например, 10 тенге он стоит 90 650 тенге — 3,1 грамм. Серебряная момента — 1 тенге — ее стоимость 13 тыс. 650 тенге. В ней 31,1 грамма. Самая большая серебряная — 130 тыс. 500 в ней 311 граммов — золотая монета 500 тенге — 4 млн — она из самых дорогих — 155,5 граммов»,- говорит Гульшара Жусупова.



В Нацбанке отмечают, все эти монеты изготавливаются без применения технологии «proof», то есть без наличия проволочного ободка на ребре монеты. Важно и то, что покупка монет не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость. Помимо этого монеты принимаются к обратному выкупу Национальным Банком вне зависимости от состояния, а это могут быть, к примеру, царапины.

«То есть выкуп слитков у нас идет через банки второго уровня и обменные пункты, а монеты сам выкупает. Поэтому, почему мы говорим, что это долгосрочное инвестирование. Если хорошо подержать лет 10, потом чувствуете, как прилично они повысились в цене. При выкупе мы берем цены на дату сдачи», — пояснила Гульшара Жусупова.



Еще один вариант сбережения своих денежных средства, отмечают в Нацбанке — это банковский депозит. Статистика банковских вкладов населения в Костанайской области, кстати, показывает в этом году их рост. Так, на 1 августа текущего года жители региона разместили во вкладах 331 млрд тенге, что на 10 % больше прошлого года. 238 млрд из них — в тенге.



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