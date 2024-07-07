Новые зонтики и лежаки. Как в Костанае пляж приводят в порядок?

После паводков костанайской городской пляж был к купальному сезону совсем не готов. Большая вода разрушила одно из немногих специализированных мест для купания в черте города. Стихия снесла зонтики, спасательные вышки и многое другое оборудование.

Однако, любителей поплавать это нисколько не смущает. Центральный пляж, как и прежде, пользуется популярностью среди горожан. Сейчас здесь идут восстановительные работы после паводка. А именно, прокладывают новую брусчатку, обновляют песок на территории всей береговой зоны. А также обустраивают пешеходные и велосипедные дорожки. Однако, на этом работы не заканчиваются.

К восстановлению городского пляжа приступили еще месяц назад, работы проделано уже не мало. Но по словам представителя отдела ЖКХ Станислава Лобанского, незавершенных задач на сегодня достаточно. Всего на благоустройство и восстановление пляжа было выделено около 80 миллионов тенге из местного бюджета.

«У нас благоустройство пляжа разбито на три части, три части восстанавливаются одновременно. В одной части будет 20 зонтиков установлено, в другой части 70, это на всей прибрежной зоне. Также будут установлены четыре раздевалки. Уже можно наблюдать установили пункт полиции для контроля общественной безопасности и два туалета», — говорит заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ Костаная Станислав Лобанский.

От паводка деформировался и подводный рельеф реки Тобол. Водолазы уже провели обследование прибрежной зоны, купаться там безопасно. Сейчас сотрудники ЧС продолжают обследовать и другие места, где чаще всего купаются люди. Помимо этого проводятся рейды и дежурства, как на официальных, так и на диких пляжах.

«Проводится патрулирование совместно со спасательным отрядом, также выявляются факты купания в необорудованных, опасных местах. Такие граждане привлекаются по 412 статье кодекса Республики Казахстан к штрафу, сумма штрафа составляет 7 МРП. В купальный период текущего года уже составлено 8 протоколов», — говорит старший офицер управления по ЧС Костаная Владимир Селезнев.

Дежурные спасатели находятся на городском пляже круглосуточно, а дополнительные патрули, в которые входят специалисты отдела образования, волонтеры и сотрудники полиции находятся там с 11 утра до 9 часов вечера.

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