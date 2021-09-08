USD 425.47
EUR 504.82
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Новых нарушителей с «красным» статусом выявили с помощью «Ashyq» в…

Новых нарушителей с «красным» статусом выявили с помощью «Ashyq» в Костанае

ru.sputnik.kz

Vinkmag ad

1122 костанайцев-нарушителей с «красным» статусом выявили с помощью «Ashyq».

Такую информацию сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области. Всего, по официальным данным, с начала действия приложения «Ashyq» в Костанайской области зарегистрировано 1710 нарушителей домашнего карантина. Из них — 1122 со статусом «красный», 588 — со статусом «желтый». На это неделе на сайте областного ведомства вновь обновили список жителей с «красным» статусом, нарушивших 14-дневный домашний карантин.

На этих людей были составлены административные протоколы и наложены штрафы в размере 30 МРП на каждого. Напомним, с июля, согласно решению Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, фамилии людей с «красным» и «желтым» статусом, зафиксированные через приложение «Ashуq» в общественных местах публикуются в СМИ.

Напомним, сегодня состоялось заседание оперштаба. 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Вакцинация. О подготовке у сезону ОРВИ и гриппа сообщили в минздраве