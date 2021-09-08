Новых нарушителей с «красным» статусом выявили с помощью «Ashyq» в Костанае

1122 костанайцев-нарушителей с «красным» статусом выявили с помощью «Ashyq».

Такую информацию сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области. Всего, по официальным данным, с начала действия приложения «Ashyq» в Костанайской области зарегистрировано 1710 нарушителей домашнего карантина. Из них — 1122 со статусом «красный», 588 — со статусом «желтый». На это неделе на сайте областного ведомства вновь обновили список жителей с «красным» статусом, нарушивших 14-дневный домашний карантин.

На этих людей были составлены административные протоколы и наложены штрафы в размере 30 МРП на каждого. Напомним, с июля, согласно решению Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, фамилии людей с «красным» и «желтым» статусом, зафиксированные через приложение «Ashуq» в общественных местах публикуются в СМИ.

Напомним, сегодня состоялось заседание оперштаба.

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