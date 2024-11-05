Новых остановок в Костанае в этом году не будет. Об этом сообщил аким Костаная сегодня на аппаратном совещании. Все дело в том, что организация, которая выиграла конкурс, не вышла на связь с отделом ЖКХ, найти ее не удалось.

Сейчас между заказчиком и подрядчиком ведутся судебные тяжбы.

«Был подрядчик, «демпенганул» на 50%. Там же специалисты считали. За такую сумму физически, логически нельзя было завершить. Просто бросил конкурс и всё. А мы в судах обжалуем, проходит время и всё. Сорван конкурс», — возмутился глава города.

Аким Костаная подчеркнул, что это проблема очень актуальная и касается не только этого подрядчика.

«Вот почему мы стараемся, чтобы наши подрядчики работали. Когда наши подрядчики — это какая-то ответственность, какие-то рычаги. Мы можем уговаривать, обещать, что мы его будем наказывать. В основном они делают все нормально. 95% наши подрядчики справляются. Когда приходят извне, объявляем ту работу, которая в рынке стоит допустим 1000 тенге, мы объявляем на 900 тенге. Обязательно найдется какой-то умник, который выиграет за 300 тенге. Ни логике не поддаются, ничему. Потом когда читает документацию он говорит «Ой, я думал вот так, давайте сделаем так». Начинаются судебные тяжбы. К сожалению, у нас таких проблем «целая гора»», — заключил Марат Жундубаев.

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