Новых случаев коронавируса не зарегистрировано — Минздрав

Новых случаев коронавируса в Казахстане за сутки не зарегистрировано. Об этом сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения, передает Tengrinews.kz.

«За прошедшие сутки в стране не выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число заболевших — 4 человека. Они находятся в карантине под строгим наблюдением медиков. Контактные с ними граждане установлены и взяты на контроль», — говорится в сообщении Комитета в Telegram.

В ведомстве отметили, что дальнейшие мероприятия по профилактике и борьбе с COVID-19 в республике продолжаются в полном объеме.

Напомним, четвертый заболевший коронавирусной инфекцией — житель Алматы 1976 года рождения. Мужчина прилетел пассажирским самолетом из Германии 13 марта.

Ранее сообщалось, что в Алматы у двоих граждан Казахстана (мужчина 1974 года рождения и женщина 1984 года рождения), прибывших из Германии, выявлена коронавирусная инфекция. Первый зараженный коронавирусом казахстанец прибыл в Казахстан из Германии 9 марта. Второй зараженный прибыл 12 марта.

В Нур-Султане коронавирус подтвержден у казахстанки, прибывшей 12 марта из Милана (Италия) транзитом через Москву.

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