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Новых заболевших коронавирусом не нашли в двух регионах Казахстана

COVID-2019 в Казахстане

13074 - зарегистрированно

7737 - выздоровевших

58 - летальных случаев

205(+3) - в Костанайской области

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 215 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает coronavirus2020.kz

Прирост составил 1,7%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 42 (1,7%)

Карагандинская область — 41 (3,6%)

Западно-Казахстанская область — 27 (3,3%)

город Шымкент — 22 (2,3%)

город Алматы — 22 (0,8%)

Павлодарская область — 16 (6,0%)

Жамбылская область — 11 (2,6%)

Восточно-Казахстанская область — 9 (4,7%)

Атырауская область — 9 (0,7%)

Алматинская область — 5 (1,1%)

Костанайская область — 3 (1,5%)

Мангистауская область — 3 (0,9%)

Туркестанская область — 3 (0,8%)

Акмолинская область — 1 (0,6%)

Северо-Казахстанская область — 1 (1,6%)

Всего в стране выявлено 13074 заболевших.

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