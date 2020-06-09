Новых заболевших коронавирусом не нашли в двух регионах Казахстана

COVID-2019 в Казахстане
13074 - зарегистрированно
7737 - выздоровевших
58 - летальных случаев
205(+3) - в Костанайской области
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 215 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает coronavirus2020.kz
Прирост составил 1,7%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 42 (1,7%)
Карагандинская область — 41 (3,6%)
Западно-Казахстанская область — 27 (3,3%)
город Шымкент — 22 (2,3%)
город Алматы — 22 (0,8%)
Павлодарская область — 16 (6,0%)
Жамбылская область — 11 (2,6%)
Восточно-Казахстанская область — 9 (4,7%)
Атырауская область — 9 (0,7%)
Алматинская область — 5 (1,1%)
Костанайская область — 3 (1,5%)
Мангистауская область — 3 (0,9%)
Туркестанская область — 3 (0,8%)
Акмолинская область — 1 (0,6%)
Северо-Казахстанская область — 1 (1,6%)
Всего в стране выявлено 13074 заболевших.