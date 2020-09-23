Новый 13-месячный календарь создали в Казахстане

В Нур-Султане презентовали новый календарь, автором которого является академик Сайлыбай Бекбулатов, передает «Хабар 24».

Главное отличие нового календаря от традиционного григорианского в том, что в нем 13 месяцев. Создан он на основе древнетюркского периодического календаря, изучением которого длительное время занимался академик.

Проект нового календаря обсудили участники конференции «Глобальное открытие». Некоторые ученые считают, что григорианский календарь не имеет научного обоснования.

«В 1923 году на заседании Лиги наций в Женеве было принято решение создать специальный международный комитет по реформе календаря. С тех пор было представлено 400 проектов календаря. Но ни один не был принят. Сегодня мы представим 401-й проект. Это всемирный, постоянный, неизменный календарь», — заявил профессор Адил Ахметов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.