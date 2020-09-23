Новый 13-месячный календарь создали в Казахстане

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В Нур-Султане презентовали новый календарь, автором которого является академик Сайлыбай Бекбулатов, передает «Хабар 24».
Главное отличие нового календаря от традиционного григорианского в том, что в нем 13 месяцев. Создан он на основе древнетюркского периодического календаря, изучением которого длительное время занимался академик.
«В 1923 году на заседании Лиги наций в Женеве было принято решение создать специальный международный комитет по реформе календаря. С тех пор было представлено 400 проектов календаря. Но ни один не был принят. Сегодня мы представим 401-й проект. Это всемирный, постоянный, неизменный календарь», — заявил профессор Адил Ахметов.
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