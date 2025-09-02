 Ya Metrika Fast
Новый 2025-2026 учебный год: 4,1 миллиона школьников сели за парты

— Сегодня, 10:10
Изображение для новости: Новый 2025-2026 учебный год: 4,1 миллиона школьников сели за парты

1 сентября по всей стране стартовал новый учебный год. Сегодня более 8 тысяч школ Казахстана вновь распахнули свои двери для учеников, а за парты сели свыше 4,1 миллиона детей. Для 363 461 первоклассника этот день стал особенно волнительным — они впервые переступили школьный порог.

Министерство просвещения продолжает системную работу по созданию современной благоприятной образовательной среды. К этому дню были реализованы масштабные проекты по строительству и обновлению школ:

  127 школ отремонтированы в рамках программы реновации, до конца года их количество увеличится до 245;

  около 1 000 школ проходят модернизацию — они получат современное оборудование и функциональные учебные кабинеты;

  введены в эксплуатацию 83 новые школы, из которых 57 построены в рамках национального проекта «Келешек мектептері», причем половина — в сельских населенных пунктах.

Благодаря этим мерам система образования страны дополнительно получила около 100 тысяч новых ученических мест. Это значимый шаг в решении проблемы дефицита и в создании комфортных условий для обучения каждого ребенка.

Праздничные мероприятия по случаю Дня знаний прошли во всех школах страны. Представители Министерства просвещения РК поздравили школьников, педагогов и родителей с началом учебного года, пожелав вдохновения, новых успехов и ярких достижений.

Напомним, учебный процесс в Казахстане начинается со 2 сентября и продлится до 25 мая.



