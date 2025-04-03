Министр транспорта РК Марат Карабаев провёл встречу с жителями Костанайской области. На повестке дня будут рассмотрены вопросы, до относящиеся к компетенции Министерства транспорта РК.
В ходе встречи с местными жителями глава транспортного ведомства сообщил о том, что министерство транспорта приступит к восстановлению аэропорта города Аркалык уже в этом году. На сегодняшний день завершается разработка проектно-сметной документации аэропорта города Аркалык.
В рамках работ предусматривается строительство нового двухэтажного аэровокзального комплекса общей площадью 3 200 м2, с пропускной способностью 70 пассажиров в час. Будет проведен ремонт взлетно-посадочной полосы длиной 2,5 тыс. м, рулежной дорожки и перрона. Также предусмотрены средства на закуп аэронавигационного и метеорологического оборудования. Планируется запуск субсидируемых рейсов по доступной цене в Костанай, Астану и Алматы. Ожидается, что строительство аэропорта поспособствует развитию охотничьего туризма.
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