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Новый антициклон принесёт холод. Прогноз погоды озвучили синоптики

Фото alau.kz

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Не успели жители северной и восточной половины Казахстана пережить первые морозы, как с северо-запада движется очередной антициклон, который вызовет новую, но уже не такую холодную волну понижения температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере Казахстана.

В ночные часы в этих регионах столбики термометров опустятся до 15-25 мороза. И только южные области по-прежнему в тепле – на них будет влиять Южный циклон, принося с собой обильные осадки, гололедные явления, и сохраняя довольно комфортную температуру воздуха.

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