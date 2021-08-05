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Новый антирекорд: 158 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

itcentr.net/uslugi/laboratory

В Казахстане зафиксирован суточный антирекорд по смертности от коронавирусной инфекции и пневмонии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

По данным на 3 августа, число смертельных случаев среди достоверно зараженных коронавирусом составило 125. Еще 33 человека скончались от пневмонии с отрицательным результатом ПЦР.

На 5 августа лечение от коронавируса продолжают получать 107 600 человек (104 377+ и 3 223 КВИ-), из них в стационарах находятся 29 623 пациента, на амбулаторном уровне – 77 977 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 1 832 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 417 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 202 пациента.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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