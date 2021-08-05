Новый антирекорд: 158 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

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В Казахстане зафиксирован суточный антирекорд по смертности от коронавирусной инфекции и пневмонии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.
По данным на 3 августа, число смертельных случаев среди достоверно зараженных коронавирусом составило 125. Еще 33 человека скончались от пневмонии с отрицательным результатом ПЦР.
На 5 августа лечение от коронавируса продолжают получать 107 600 человек (104 377+ и 3 223 КВИ-), из них в стационарах находятся 29 623 пациента, на амбулаторном уровне – 77 977 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 1 832 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 417 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 202 пациента.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области