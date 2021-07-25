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  3. Новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 зафиксирован в Казахстане

Новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 зафиксирован в Казахстане

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За сутки в Казахстане выявили 6 631 заболевшего с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию. Всего в стране подтверждено 529 269 случаев, из них:

  • в Нур-Султане – 1501,
  • в Алматы – 1191,
  • в Шымкенте – 499,
  • в Акмолинской области – 194,
  • в Актюбинской области – 229,
  • в Алматинской области – 230,
  • в Атырауской области – 420,
  • в ВКО – 134,
  • в Жамбылской области – 102,
  • в ЗКО – 271,
  • в Карагандинской области – 768,
  • в Костанайской области – 178,
  • в Кызылординской области – 179,
  • в Мангистауской области – 245,
  • в Павлодарской области – 225,
  • в СКО – 141,
  • в Туркестанской области – 124.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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