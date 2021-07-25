Новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 зафиксирован в Казахстане

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За сутки в Казахстане выявили 6 631 заболевшего с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию. Всего в стране подтверждено 529 269 случаев, из них:
- в Нур-Султане – 1501,
- в Алматы – 1191,
- в Шымкенте – 499,
- в Акмолинской области – 194,
- в Актюбинской области – 229,
- в Алматинской области – 230,
- в Атырауской области – 420,
- в ВКО – 134,
- в Жамбылской области – 102,
- в ЗКО – 271,
- в Карагандинской области – 768,
- в Костанайской области – 178,
- в Кызылординской области – 179,
- в Мангистауской области – 245,
- в Павлодарской области – 225,
- в СКО – 141,
- в Туркестанской области – 124.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области