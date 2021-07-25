Новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 зафиксирован в Казахстане

За сутки в Казахстане выявили 6 631 заболевшего с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию. Всего в стране подтверждено 529 269 случаев, из них:

в Нур-Султане – 1501,

в Алматы – 1191,

в Шымкенте – 499,

в Акмолинской области – 194,

в Актюбинской области – 229,

в Алматинской области – 230,

в Атырауской области – 420,

в ВКО – 134,

в Жамбылской области – 102,

в ЗКО – 271,

в Карагандинской области – 768,

в Костанайской области – 178,

в Кызылординской области – 179,

в Мангистауской области – 245,

в Павлодарской области – 225,

в СКО – 141,

в Туркестанской области – 124.

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