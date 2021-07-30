Новый антирекорд по заболевшим СOVID-19 зафиксирован в Казахстане

Фото из открытых источников
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 1555,
- в городе Алматы — 1680,
- в городе Шымкент — 452,
- в Акмолинской области — 272,
- в Актюбинской области — 302,
- в Алматинской области — 270,
- в Атырауской области — 422,
- в ВКО — 261,
- в Жамбылской области — 215,
- в ЗКО — 189,
- в Карагандинской области — 931,
- в Костанайской области — 231,
- в Кызылординской области — 220,
- в Мангистауской области — 230,
- в Павлодарской области — 275,
- в СКО — 152,
- в Туркестанской области — 121.
Всего в стране подтверждено 564 885 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 5060 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан — 2003,
- в городе Алматы — 825,
- в городе Шымкенте — 241,
- в Акмолинской области — 175,
- в Актюбинской области — 110,
- в Алматинской области — 106,
- в Атырауской области — 224,
- в ВКО — 65,
- в Жамбылской области — 50,
- в ЗКО — 206,
- в Карагандинской области — 218,
- в Костанайской области — 198,
- в Кызылординской области — 72,
- в Мангистауской области — 199,
- в Павлодарской области — 90,
- в СКО — 147,
- в Туркестанской области — 131.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 467 972 человека.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области