Новый антирекорд по заболевшим СOVID-19 зафиксирован в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан — 1555,

в городе Алматы — 1680,

в городе Шымкент — 452,

в Акмолинской области — 272,

в Актюбинской области — 302,

в Алматинской области — 270,

в Атырауской области — 422,

в ВКО — 261,

в Жамбылской области — 215,

в ЗКО — 189,

в Карагандинской области — 931,

в Костанайской области — 231,

в Кызылординской области — 220,

в Мангистауской области — 230,

в Павлодарской области — 275,

в СКО — 152,

в Туркестанской области — 121.

Всего в стране подтверждено 564 885 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5060 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан — 2003,

в городе Алматы — 825,

в городе Шымкенте — 241,

в Акмолинской области — 175,

в Актюбинской области — 110,

в Алматинской области — 106,

в Атырауской области — 224,

в ВКО — 65,

в Жамбылской области — 50,

в ЗКО — 206,

в Карагандинской области — 218,

в Костанайской области — 198,

в Кызылординской области — 72,

в Мангистауской области — 199,

в Павлодарской области — 90,

в СКО — 147,

в Туркестанской области — 131.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 467 972 человека.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.