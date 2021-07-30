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Новый антирекорд по заболевшим СOVID-19 зафиксирован в Казахстане

Фото из открытых источников

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 1555,
  • в городе Алматы — 1680,
  • в городе Шымкент — 452,
  • в Акмолинской области — 272,
  • в Актюбинской области — 302,
  • в Алматинской области — 270,
  • в Атырауской области — 422,
  • в ВКО — 261,
  • в Жамбылской области — 215,
  • в ЗКО — 189,
  • в Карагандинской области — 931,
  • в Костанайской области — 231,
  • в Кызылординской области — 220,
  • в Мангистауской области — 230,
  • в Павлодарской области — 275,
  • в СКО — 152,
  • в Туркестанской области — 121.

Всего в стране подтверждено 564 885 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5060 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан — 2003,
  • в городе Алматы — 825,
  • в городе Шымкенте — 241,
  • в Акмолинской области — 175,
  • в Актюбинской области — 110,
  • в Алматинской области — 106,
  • в Атырауской области — 224,
  • в ВКО — 65,
  • в Жамбылской области — 50,
  • в ЗКО — 206,
  • в Карагандинской области — 218,
  • в Костанайской области — 198,
  • в Кызылординской области — 72,
  • в Мангистауской области — 199,
  • в Павлодарской области — 90,
  • в СКО — 147,
  • в Туркестанской области — 131.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 467 972 человека.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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