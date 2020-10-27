Новый асфальт отслаивается после ремонта в одном из дворов Костаная

Ремонт костанайских дворов все еще не закончен. На некоторых придворовых территориях подрядчики успели лишь снять асфальт и засыпать щебнем. Но даже и там, где ремонт уже полностью завершен, жители стали жаловаться на качество проведенных работ, передает alau.kz

До календарной зимы остается чуть больше месяца, но погода уже атакует костанайцев. Весь город и в том числе дворы оказались погребенными под слоем снега. А вместе с ними и результаты работы подрядчиков, которые все лето трудились на придворовых территориях. Качественно ли? Жители некоторых дворов Костаная считают, что нет. А именно во дворе дома № 10 переулок Уральский. Почему, рассказывают сами. Их рассказ и съемки нам удалось провести еще до выпавшего снега.

«Вот к этому дому у нас одна была яма – небольшая ямочка. Набиралась вода. А сейчас весь асфальт в яме. Видите как? И качество асфальта, вы тоже видите какое. Никакой. Я сама работала в этой сфере в деревне по хозяйственной части, и я прекрасно пониманию. Что это, асфальт разве? Оно идет за ногами, за колесами тащится, а сейчас машины шипы поставят – представьте, что вообще будет»,- говорит Екатерина Сарсенова, жительница дома №10 переулок Уральский.

Крупицы асфальта разбросаны по всей территории. Екатерина демонстрирует, как происходит отслоение покрытия. Для этого достаточно шеркнуть подошвой обуви по асфальту. Но это не единственная претензия к качеству. Столько глубоких луж во дворе здесь давно не помнят. Чтобы вода уходила, кто-то был вынужден приоткрыть канализационный колодец. Некоторые бордюры установили не ровно и между ними имеются расщелины. А еще, по словам жильцов, во время работ подрядчики разрушили стену, ограждающую вход в подвал. Так что к недовольствам прибавился еще и страх за безопасность жизни и здоровья. Жильцы говорят, что обращались в ЖКХ и в «iKomek», но их проблема никак не решается. А вот нам в ЖКХ сообщили, что двор без внимания не оставят.

«Действительно там идет шелушение асфальтного покрытия. На сегодняшний день данные объемы не приняты, так как имеется еще тех.надзор и по погодным условиям, как только восстановится, будут переделывать»,- комментирует Василий Помаз, заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

Переделать все обещают до 10 ноября. До этой же даты подрядчики должны закончить незавершенные работы в городских дворах. Таких в Костанае оказалось 8. Расположены они по улицам Майлина, Урицкого, Мауленова, Пушкина и в 8-м микрорайоне. Вообще все эти работы планировали закончить еще до 15 октября. Но как пояснили в ЖКХ, сроки затянулись из-за независящих от них обстоятельств.

«Объем большой, можно сказать по всему Казахстану. Нам выделяли деньги в счет дорожной карты занятости, и у нас возникал вопрос по материалам. Заводы не успевали столько давать щебня, бетона по установке допустим бордюров. Некоторые были перебои с материалами»,- говорит Василий Помаз.

Всего же за это лето было отремонтировано и уже принято 58 дворов. Подрядчиком на них выступал «Алматы-Строй». На ремонт затрачено 865 миллионов тенге.

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