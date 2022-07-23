Новый бассейн в Костанае начал свою работу

С начала недели воспитанники отделения плавания дюсш № 1 тренируются в пятидесятиметровом бассейне. В скором времени его смогут посетить и все желающие костанайцы. А вот бассейн в зале «Трудовые резервы» прекратит работу.

Анастасия Евстафьева на протяжении девяти лет занимается плаванием. Вот уже несколько дней тренировки проходят в новом бассейне. Юная спортсменка рассказывает, из-за того, что старый бассейн был меньше готовиться к крупным соревнованиям там было неудобно. Ну, а теперь, признается девушка, у нее появилась отличная возможность приезжать на различные турниры более подготовленной, и улучшить свои показатели.

«В 25-ке было неудобно, потому что, мы выходим в соревнования в 50 метровом бассейне и мы не привыкшие. Там другая вода и расстояние бассейна совершенно другое. А тут мы будем соревноваться и выезжать на соревнования, удобно и плавать лучше.Есть трудности 25 метров меньше конечно, здесь руки устают все забивается, но быстро привыкаешь»,- говорит воспитанница дюсш №1 Анастасия Евстафьева.

Заниматься в новом 50 метровом бассейне, с 10 дорожками воспитанники дюсш № 1 начали с понедельника. Он построен в соответствии со всеми современными стандартами. Два основных этажа, плюс цокольный. Имеется также и зал для «сухого» плаванья. Здание построили в рамках государственно частного партнерства, на все работы потратили 2 миллиарда тенге. На окнах и потолках не собирается конденсат, благодаря современной системе вентиляции.

«Пока адаптация идет, к этому бассейну привыкнуть надо с малого бассейна на большую воду тяжело. Пока еще адаптируемся. Все хорошо, все замечательно. Плаваем, разобрались сейчас, вытяжку включили, комфортнее стало»,- отмечает старший тренер области по плаванию Сергей Горощеня.

Руководство дюсш отмечает, что сейчас пропускная способность позволяет увеличить число занимающихся в два раза. Поэтому в мае и июне они проводили дополнительный набор в группы. Следующий планируют в августе. А вот старый бассейн в Трудовых резервах, говорит заместитель директора дюсш №1 закрыт и не подлежит эксплуатации. Но, дальнейшая его судьба пока не известна.

«Сейчас тестируют бассейн спортсмены. Во главе с тренерами преподавателями, население города мы готовы будем встретить в сентябре. По той причине, что в августе как мы знаем будет ремонт газовых сетей, поэтому подачи газа не будет. Соответственно в бассейне не будет горячего водоснабжения. В сентябре полноценно мы встретим горожан»,- отметила заместитель директора дюсш №1 Наталья Сухачева.

Правда стоимость и график для посещения бассейна пока не утвердили. Наталья Сухачева рассказала, что планируется набрать коммерческие группы для желающих научиться плавать. Но, это все в сентябре.

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