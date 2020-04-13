Новый циклон принесет в Костанайскую область снег и дождь — синоптики

Костанайскую область ожидает новый циклон с севера. Правда, как отмечают синоптики, настолько сильным, как прошедший 7 апреля, он не будет, но дождь с ветром под 20 метров в секунду прогнозируют. Так же ожидается понижение температуры воздуха, днем до 7 градусов, ночью до ноля, сообщает alau.kz

В Костанайской области до сих пор устраняют последствия циклона, который бушевал в регионе 7 апреля. Тогда сильнейший ветер выкорчевывал с корнями деревья, срывал крыши с домов, рвал линии электропередач. Уже сегодня ночью, как отмечают синоптики, в регион придет новый циклон.

«Осадки, которые мы ждем в Карабалыкском и Федоровском районе, начнутся уже этой ночью.Осадки в виде снега и дальше дождь»,- говорит директор КФ «Казгидромет» Лариса Кузьмина.

Уже завтра днем подобная погода придет и в Костанай, ожидается понижение температуры до ноля и усиление ветра до 20 метров в секунду, такая погода будет наблюдаться и в среду 15 апреля. Новые осадки могут отразиться на ситуации с паводком в регионе, пик которого синоптики считают уже пройденным.

«До критических отметок он не доходил, максимально до 3 метров поднимался в Кабырга Амангельдинский район, на реках Сарыторгай, Убаган. Карасуский район до 2 метров и течение»,- сказала Лариса Кузьмина.

Больше всего пострадал Карасуский район, где из поселка Карамырза были эвакуированы жители и подтоплены 60 домов. Что касается нового циклона, по данным синоптиков, он пройдёт по северо-западной части области, и они надеются, что уральские горы его сдержат, таким мощным и стремительным, как 7 апреля, он не будет.

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