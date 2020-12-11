Новый детский сад на 90 мест открыли в Костанайском районе

В Костанайском районе появился еще один детский сад. На этот раз в Заречном и с государственным языком обучения. Совсем скоро он распахнет свои двери сразу для 90 детей. Событие это радостное для многих жителей, ведь очередь в дошкольные организации все еще сохраняется в районе

В Костанайском районе продолжают сокращать очередность в детские сады. Сегодня там был открыт еще один частный детсад. На этот раз в Заречном. Это событие приурочили ко дню Независимости.

«Ясли-сад «Адеми» рассчитан на 90 мест, 19 рабочих мест. Возрастная категория с 2 до 5 лет. Это получается младшие группы 2 и 3, средняя группа 3 и 4 года и старшая группа 4 и 5″,- говорит директор ясли-сада «Әдемі» Асель Шаймерденова.

Всего здесь три группы на государственном языке. Не смотря на то, что детский сад частный, оплата родителями по факту будет только за питание от 11 до 13 тысяч тенге. Остальное будет оплачивать государство. Набор детей начнется уже через неделю через сайт Индиго. Но первые желающие в него попасть уже есть. Гульсара Алшынбаева будет работать воспитателем и за одно свою трехлетнюю дочь приведет сюда.

«Устроить ребенка в детский был проблема. Так как в нашем поселке в Заречном не было детских садов, с возрастом ограничения были. В мини центре Зареченской школы с госязыком принимали детей с трех лет»,- сказала родительница Гульсара Алшынбаева.



Изначально здание планировали возводить как совершенно другой объект, позже было решено, что это все-таки будет детский сад. Учредителем была вложена душа в него. Как он пояснил, это связано с тем, что вся его семья — педагоги, и ему хотелось сделать проект именно для образования. И вот теперь дети микрорайона Северный смогут посещать детский сад без проблем.



«Нам пришлось в СЭС сходить, взять там по правилам то что нужно было, подходило чтобы по стандартам детского сада, площади, квадратуры, все что нужно чтобы для ребенка было удобно»,- сообщил учредитель ИП «Жилкибаев» Руслан Жилкибаев.



Всего в Костанайском районе сейчас 7 детских садов, их посещает 900 детей, а еще 44 мини центра, туда ходят более 1000 детей.



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