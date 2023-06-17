Новый документ будут выдавать владельцам недвижимости и земли с 1 июля

С 1 июля в Казахстане при оформлении недвижимости будут выдавать новый документ, передает Tengrinews.kz.

Министерство цифрового развития совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством юстиции создали единую базу данных по земле и недвижимости. Это сделано в рамках перехода на новую информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» (ЕГКН).

«Если мы говорим о квартирных домах, то человек раньше приходил за техпаспортом, сейчас ему будут давать новый документ — кадастровый паспорт. Но так как земля принадлежит кондоминиуму, в документе просто будет отражено, что она принадлежит кондоминиуму», — сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

Он отметил, что казахстанцам, владеющим квартирами, землей и домами, не обязательно с 1 июля обращаться в госорганы.

«С 1 июля все, у кого есть документы, они остаются легитимными. Закон обратной силы не имеет. За это не стоит переживать. Но те, кто придет в первый раз, например, оформлять дома, квартиру, они будут получать новый формат документов — кадастровый паспорт», — пояснил вице-министр.

Сообщается, что госакт и техпаспорт будут объединены в единый кадастровый паспорт объекта недвижимости.

«Если у него земельный участок с домом, то он будет получать кадастровый паспорт как на дом, так и на земельный участок вместе. Если у него есть и техпаспорт, и госакт, они юридическую силу также имеют, но он захотел объединить документы, мы тоже будем такую услугу предоставлять. Захотел — объединил и выпустил себе один документ», — добавил Турысов.

Он отметил, что документы граждан на недвижимость и земельные участки как имели юридическую силу, так и будут иметь. С 1 июля нововведения заработают только для тех, кто осуществляет первичную сделку или перерегистрацию имущества.

Также длительность рассмотрения предоставления земельного участка сокращается с одного года до 30 дней.

«С внедрением Единого государственного кадастра недвижимости процедура оформления прав на земельный участок станет прозрачной и полностью автоматизированной. Преимуществом также является исключение лишних документов: акт выбора, землеустроительный проект, протоколы комиссии», — сказал вице-министр.

С 1 июля планируется оцифровать земельные участки в 89 городах Казахстана. Отмечается, что каждый казахстанец сможет зайти на eGov и при виде свободного земельного участка сможет подать заявку на аукцион, чтобы в дальнейшем выкупить его.