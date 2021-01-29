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Новый дом. Как внутри выглядит построенное общежитие Костанайского медколледжа?

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«Благодарим за дом» — такая надпись на грифельной доске встречает всех входящих в студенческое общежитие Костанайского медицинского высшего колледжа. Риуснки сделали сами студенты. Оформили они и комнату отдыха. Но обжиться толком не успели.

Строительство общежития завершилось в конце 2020 года. Студенты успели заселиться, но прожили немного. В связи с новым постановлением санитарного врача студенты перешли на дистанционное обучение и сейчас они находятся на каникулах.  Строительство обошлось местном бюджету в 656 миллионов тенге. Для студентов создали максимально комфортные условия. На каждом этаже есть душевые и санузлы, стиральные машины и гладильные доски, а также кухни. Есть комната отдыха, оборудованная моноблоками. Здесь студенты могут выполнять домашние задания или просто отдохнуть. На каждом этаже по 10 комнат, в каждую планируют заселить по 3 студента, когда будут сняты ограничения.

«В целом наше общежитие рассчитано на 250 мест. В связи с карантином и эпидобстановкой в стране, мы можем провести в общежитие 125 студентов. Комнаты рассчитаны на 3 студента. Теперь будут располагаться только 2 студента. Социальная дистанция соблюдается по санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям образования. Комнаты в общежитии предоставляются детям из социально уязвимых семей и несовершеннолетним. В первую очередь у нас дети из льготной категории — это дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных семей и также студенты, которые приехали к нам из других областей», — отметила медработник Костанайского медицинского высшего колледжа.

К слову, когда общежитие будет работать в прежнем режиме, то вопрос с жильем для студентов медицинского высшего колледжа будет закрыт на 70 процентов. На сегодня в колледже 1437 студентов, из них 400 нуждались в общежитии, закрыть вопрос удалось для двух сот пятидесяти.

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