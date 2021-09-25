Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в районе Костанайской области

Его построили в рамках программы «Ауыл ел бесігі». Теперь у местных жителей появилась возможность заниматься спортом в специальном здании, где созданы все условия. В комплексе предусмотрено всё для занятий баскетболом, мини-футболом, волейболом и настольными играми.

Новый двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс в Узунколе начали строить в 2019 году в рамках программы «Ауыл ел бесiгi». Он предназначен как для занятий спортом детей так и взрослых. Проектная мощность здания — 165 человек. В спорткомлексе есть площадки для игр в баскетбол, мини-футбол, волейбол, тренажерный зал, а также зал для настольных игр.

«Самая главная наша задача — это развивать массовый спорт. Я уверен, что ввод данного спортивного объекта создаст нам хорошие условия для детей в первую очередь, для взрослых. И количество людей в Узынкольском районе будут увеличиваться с каждым годом, которые будут заниматься физической культурой и спортом. Поздравляю всех присутствующих, жителей района со знаковым событием, с открытием нового спортивного комплекса, желаю всем вам крепкого здоровья «,- поздравил глава области Архимед Мухамбетов.

В физкультурно-оздоровительном комплексе также есть и комната сухого пара, а на улице воркаут площадка. А ещё здесь создали все условия для шахматистов.

«Сегодня мы участвуем в блиц-турнире по шахматам, в новом спортивном комплексе, чему я очень рад. Хотелось бы, чтобы теперь больше детей и молодежи занимались спортом, так как теперь у нас для этого хорошие условия тем более что новый физкультурно — оздоровительный комплекс находится в центре села, что очень удобно для посещения»,-говорит шахматист Сергей Макаров.

Посетил Архимед Мухамбетов в селе Узунколь и школу №2, в которой в этом году проведен капитальный ремонт. Она была построена в 1985 году. Сегодня дети занимаются в полностью отремонтированном здании. На эти цели было выделено 222 миллиона тенге.

«Проведены такие работы как общестроительные установка перегородок, стен, монтаж дверей, входной группы, ремонт фасадов, замены систем отопления , потолок, устройство плитки, покрытие пола. Также внутренние сети, монтаж вентиляционной системы, замена канализации, внутренние электромонтажные работы, заземление, видеонаблюдение, устройство спортивной площадки»,- доложил руководитель отдела образования Узынкольского района Кайрат Алиев.

На текущий и капитальный ремонт школ Узункольского района областным бюджетом было выделено 333 миллиона тенге, в эту сумму вошел ремонт системы отопления в нескольких школах, еще в двух купили блочно-модульные котельные, а также утеплили кровлю.

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