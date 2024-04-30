Новый формат ЭЦП в Казахстане введен сегодня

Национальный удостоверяющий центр сообщает что с 30 апреля 2024 года, реализован переход на новый криптографический стандарт электронных подписей. Таким образом физическим и юридическим лицам будет выдаваться один ключ ЭЦП на алгоритме СТ РК ГОСТ Р 34.10-2015 (далее – ГОСТ 2015), который будет использоваться и для аутентификации, и для подписи.

Так же планируется исключить из списка доступных следующие невостребованные виды ключей ЭЦП, предназначенных для использования юридическими лицами — «Сотрудник с правом подписи финансовых документов» и «Сотрудник отдела кадров».

НУЦ РК информирует что все ранее выпущенные регистрационные свидетельства будут поддерживаться, до истечения срока их действия. Поддержка нового алгоритма ГОСТ 2015 будет обеспечиваться обновленным NCALayer. После выхода новой версии, приложение автоматически предложит пользователю обновить NCALayer.

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