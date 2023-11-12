Новый газопровод от Актюбинской области до Костаная построят в Казахстане

Новый газопровод построят от Актюбинской области до города Костанай. О проекте рассказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов в рамках рабочей поездки первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра в регион, сообщает primeminister.kz

По словам акима, реализация масштабного проекта позволит газифицировать как населенные пункты, так и крупные инвестиционные проекты, требующие большого объема топлива. Следует отметить, что в Костанайской области лишь 28% сельских населенных пунктов обеспечено центральным газоснабжением. Поэтому данный проект является весьма значимым для жителей региона.

Поручение по строительству магистрального газопровода от Актюбинской области до Костаная дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Костанайскую область в январе текущего года. Министерство энергетики РК совместно с АО «НК «QazagGaz» незамедлительно приступило к разработке ТЭО. В настоящее время работа ведется полным ходом.

«Большие объемы газа потребуются для реализации проекта по производству горячебрикетированного железа – сырья для сталелитейной промышленности. Между тем, обладая необходимой сырьевой базой и квалифицированными кадрами, нужно стремиться наладить производство более высоких переделов – конечной продукции, соответствующей международным стандартам качества и экологии», — сказал Роман Скляр.

Он добавил, что акимату следует провести работу с инвесторами по синхронизации реализации их проектов с учетом обеспечения региона в перспективе дополнительными объемами газа.

Как отметили в акимате области, реализация данного проекта – это мощный рывок для региона. Он позволит выполнить «закольцовку» с существующей газотранспортной сетью республики и обеспечит растущие потребности региона в природном газе, в том числе для развития конкурентоспособного производства.

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