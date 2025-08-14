Многоэтажки вместо частных домов. На протяжении последних нескольких лет костанайцы бурно обсуждают новые ПДП. Люди. проживающие в частном секторе чаще всего не согласны уезжать из своих домов. На совещании глава Костаная сообщил, что будет разрабатываться новый Генеральный план города, а соответственно будут и новые ПДП.
Журналисты на совещании спросили главу Костаная, что будет с частным сектором в областном центре при разработке документов.
«Что касается частного сектора, будет ли он включен? Конечно будет включен. Но, я говорю, когда мы будем генеральный план разрабатывать, мы общественное мнение, мнение жителей будем учитывать. В первую очередь, мы будем учитывать мнение коммунальных организаций, потом бизнеса и населения в целом. По частном сектору что мы идем. Поэтому нам генплан нужно так сделать, будет обсуждение. Я предполагаю, что он не будет так гладко принят. Но мы должны, как можно больше нюансов, острых углов мы должны сгладить. То есть мы должны сделать этот генплан, адаптированный, в первую очередь, к нашим гражданам, к нашим людям, чтобы им было комфортно. Вот эта задача стоит», — отметил глава Костаная.
